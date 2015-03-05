金价跌穿1,200美元 在欧洲央行上调通胀预估后曾走高

路透纽约/伦敦3月5日 - 金价周四由升转跌，跌穿每盎司1,200美元，因欧洲央行上调明年通胀预估带动金价上升后，空头回补买盘枯竭。

欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低位不变，将明年通胀预估从1.3%上调至1.5%，预计2017年通胀为1.8%。

“对于欧元区经济成长和通胀，欧洲央行比我们乐观得多...人们注意到货币贬值，把黄金看作是替代品。”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示。

黄金通常被视作对冲通胀的工具。

1910 GMT，现货金XAU=跌0.04%，报每盎司1,199.45美元。

美国4月期金GCv1收跌0.4美元，结算价报每盎司1,196.20美元。

“空头回补逐渐消失，令市场走低，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。

金价跌穿1,200美元心理关口，被视为具技术性意义。

金市投资者关注周五公布的2月美国非农就业报告，以寻找美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时升息的线索。

美元兑一篮子主要货币触及11年半高位。

现货银XAG=持平在每盎司16.19美元。现货钯金XPD=跌0.5%，报每盎司824.78美元。现货铂金XPT=小跌0.02%，报每盎司1,176.95美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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