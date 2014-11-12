金价下跌 因美元上涨和原油走弱

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦11月12日 - 金价周三下跌，因油价下挫且美元上涨，令金价从稍早高位回落，且金市整体人气仍然利空，因黄金支持上市交易基金的黄金持仓量减少没有放缓迹象。
本周没有重大的美国经济数据出炉，黄金投资者从汇市和能源市场寻求指引。
布兰特原油期货跌至80美元以下，触及四年低位，之前沙特阿拉伯石油部长欧那密的讲话没有缓和供应充足忧虑，且美元兑一篮子主要货币上升0.3%，徘徊在四年高位附近。
“金价跌势来自通缩忧虑。在这情况下，很难会看到人们买入黄金来对冲通胀。”汇丰金融分析师Howard Wen说。
Wen也提到德国央行总裁魏德曼有关低通胀的言论，以及欧元区经济增长前景疲弱。
1924 GMT，现货金XAU=下跌0.5%，报每盎司1,158.40美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货收低3.90美元，报每盎司1,159.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约20%。
瑞士监管机构FINMA表示，其对瑞银的贵金属和外汇交易调查中，找到操纵贵金属定价的“显然企图”。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周二减少0.1%，至724.46吨，为六年低位。
这是该基金的黄金持仓量连续第六日减少。
其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.4%，报每盎司15.62美元。现货铂金XPT=下跌0.6%，报每盎司1,195.75美元。现货钯金XPD=上扬0.4%，报每盎司770.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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