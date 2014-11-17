金价从两周高位回落 因日本经济衰退带动美元上涨

路透纽约11月17日 - 金价周一从稍早触及的两周高位回落，分析师说，因日本经济衰退带动美元上涨，以及强劲的技术阻力可能也进一步限制金价的短期升势。

美元兑日圆急升至七年高位，之前数据显示日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。

之后日圆缩减跌幅，但美元兑一篮子货币.DXY仍上升0.4%。

美国10月制造业产出温和上升，也削弱黄金的避险吸引力。

1922GMT，现货金XAU=下挫0.1%，报每盎司1,187.15美元，之前触及10月31日来最高1,193.95美元。

分析师称，任何金价短期升势都将可能在1,211美元附近的50日移动均线遭遇强大技术阻力，黄金自8月初以来从未升穿该水平。

“下一道技术阻力位将是50日移动均线，这是过去几个月来的强大阻力位，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。

黄金在11月7日下跌至四年半低位每盎司1,131.85美元，因美元升至数年高位。

在黄金投资消息方面，在今年第三季，对冲基金Paulson & Co持有的全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的头寸维持不变，不过，索罗斯大幅降低其持有的Barrick Gold Corp和其他几家金矿公司ETF的头寸。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=下跌1%，报每盎司1,199.50美元，现货钯金XPD=升0.6%，报765.72美元。现货白银XAG=下挫0.7%，报每盎司16.14美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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