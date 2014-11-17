金价从两周高位回落 因日本经济衰退带动美元上涨

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约11月17日 - 金价周一从稍早触及的两周高位回落，分析师说，因日本经济衰退带动美元上涨，以及强劲的技术阻力可能也进一步限制金价的短期升势。
美元兑日圆急升至七年高位，之前数据显示日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。
之后日圆缩减跌幅，但美元兑一篮子货币.DXY仍上升0.4%。
美国10月制造业产出温和上升，也削弱黄金的避险吸引力。
1922GMT，现货金XAU=下挫0.1%，报每盎司1,187.15美元，之前触及10月31日来最高1,193.95美元。
分析师称，任何金价短期升势都将可能在1,211美元附近的50日移动均线遭遇强大技术阻力，黄金自8月初以来从未升穿该水平。
“下一道技术阻力位将是50日移动均线，这是过去几个月来的强大阻力位，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。
黄金在11月7日下跌至四年半低位每盎司1,131.85美元，因美元升至数年高位。
在黄金投资消息方面，在今年第三季，对冲基金Paulson & Co持有的全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的头寸维持不变，不过，索罗斯大幅降低其持有的Barrick Gold Corp和其他几家金矿公司ETF的头寸。
其他贵金属方面，现货铂金XPT=下跌1%，报每盎司1,199.50美元，现货钯金XPD=升0.6%，报765.72美元。现货白银XAG=下挫0.7%，报每盎司16.14美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。