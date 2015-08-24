美元缩减跌幅拖累金价转跌 铂金系金属跟随股市重挫

路透纽约/伦敦8月24日 - 金价周一由升转跌，因美元缩减跌幅，美股和其他商品市场遭遇抛售，而铂金系金属因中国经济忧虑大跌。

在中国股市上证综指崩跌近9%后，全球股市一度急挫，吸引了对黄金的避险买盘，原油期货LCOc1则挫至六年半低点，期铜CMCU3跌至六年低点。

现货金XAU=跌0.7%，报1,152.45美元，稍早升至1,167.50美元，美国12月期金GCcv1结算价跌0.5%，报1,153.60美元。

现货铂金XPT=一度重挫4.5%，现货钯金XPD=也触及三年低点563.72美元，现货银XAG=跌4.8%，报8月6日来最低的14.57美元。

汤森路透核心商品CRB指数.TRJCRB盘中跌达3.2%，至2002年12月来最低，此前中国股市崩跌，引发投资人担心全球最大的原材料消费国－中国经济可能出现硬着陆。

美元指数.DXY跌2.5%至1月底来最低后缩减跌幅。

道明证券商品策略部门主管Bart Melek称，“今日的走势更多的是同股市资金流相关，而不是其他什么原因。”

金价自7月底触及五年半最低的1,077美元后已经反弹7%，得益于中国意外安排人民币贬值。

不过对全球陷入通缩的担忧对金市不利，黄金通常被视为是对冲通胀的资产。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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