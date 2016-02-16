金价扩大跌幅 因全球股市和美元走坚

* 全球股市上扬，美国市场周一因假休市

* 欧洲股市从稍早高位回落

* 高盛建议作空黄金

* 美联储周三发布1月会议记录

路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周二连跌第三日，进一步远离上周触及的一年高位，因全球股市和美元上扬，压抑对黄金的避险需求。

2005 GMT，现货金XAU=跌0.5%，报每盎司1,203.26美元。金价周一重挫2.3%，录得7月中以来最大单日跌幅。

“股市继续上行，显然这在一定程度上削弱了对贵金属的避险需求，”High Ridge Futures的金属交易部董事David Meger表示。

“除此之外，美元重拾升势继续重压整体贵金属市场。”

美股周二上扬，延续上周五的涨势，因投资者买入之前遭受重创的消费必需品类股、工业股和金融股。

美国4月期金GCJ6收跌2.5%，报每盎司1,208.20美元。美国多数黄金交易市场周一休市。

明尼亚波利斯储总裁卡什卡利周二表示，预计联储将循序渐进地升息，而费城联储总裁哈克则表示，等看到更多通胀攀升迹象后再继续升息是明智之举。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于周三公布1月26-27日政策会议记录。

高盛建议作空黄金，因其认为近期因担忧引发的黄金涨势过度，这也引发了对黄金的进一步谨慎情绪。

现货银XAG=跌0.7%，报每盎司15.22美元。

瑞银财富管理研究部的首席投资长在一份研究报告中将三个月银价预估从每盎司12-16美元上调至每盎司13.50-17.50美元，将12个月预估从14.5美元上调至15.5美元。

现货铂金XPT=跌0.4%，报每盎司928.75美元。现货钯金XPD=回落0.9%，报每盎司507美元。(完)