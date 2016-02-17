金价连跌三日后反弹 美联储发表会议记录后守住涨幅

路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周三守住稍早的涨幅，结束了连跌三日的颓势，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发表的会议记录显示，决策者考虑改变原计划的2106年升息路径。

美联储周三发布的1月26-27日会议记录显示，“如果近期全球金融状况收紧的势头持续，这可能会成为令经济下档风险放大的因素之一。”

金价上涨受限，因全球股市反弹。

1948 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,207.46美元，美国4月期金收涨0.3%，报每盎司1,211.40美元。

“我们认为，美联储要到今年晚些时候才会升息，今年美联储只会升息两次，这也比市场消化的升息路径要激进，”CIBC Capital Markets首席经济学家Royce Mendes称。

美国利率将在较长时间内维持在低水平的预期增加了对黄金的需求。

“即使那些认为利率太低不足以有效应对下行冲击的人也同意，等待是一个明智的做法，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易主管Tai Wong在谈到美联储会议记录时称。

“很显然，美联储至少在6月会议前不会行动，这将提振风险资产，不会给金价持续近期的涨势带来障碍，”他称。

现货银收涨0.5%，报每盎司15.30美元。现货铂金上涨1.5 %，报每盎司940.74美元， 现货钯金升1.2%，报每盎司511美元。(完)