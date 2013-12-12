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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 07:09 BJT

全球金市：现货金下跌逾2%，因预期美联储将缩减购债规模

路透12月12日 - 现货金 周四下跌逾2%，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快会缩减购债规模。

2250GMT，现货金下跌2.14%至每盎司1,197.1美元。(完)
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