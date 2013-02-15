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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 18:24 BJT

全球金市: 现货金价跌至六个月低点,因美元走强且春节期间实货买需枯竭

路透伦敦2月15日 - 现货金价周五跌至六个月低点每盎司1,625.44美元,受美元兑欧元走强打压,而且本周主要亚洲市场正值春节假期,实货买需枯竭.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 隋芬)
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