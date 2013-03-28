金价收低且第一季下跌 因避险买需减弱

* 塞浦路斯银行重开后，没有如一些人士原先预期的出现挤兑

* 标普500指数创下纪录收盘高位，殃及避险需求

* 令人鼓舞的美国经济增长数据暗示复苏在轨道之上

路透纽约3月28日 - 黄金价格周四下滑，今年第一季下跌近5%，因对欧洲的担忧减退，美股上涨及美国经济数据强劲削弱避险需求。

在美国公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率被上修至成长0.4%，高于前值后，金价下跌。最新一周美国初请失业金人数上升，但不足以显示就业市场复苏失去动能。

美国第一季就业和楼市报告强劲促使一些美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储应较预期的更早终止刺激举措，打压对黄金作为对冲通胀工具的需求。

金价在3月上升1%，之前五个月均下跌。塞浦路斯在本周稍早无奈地接受严格的国际救助计划以避免破产，令投资人重新忧虑欧元区，提振金价上涨。

1932 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,595.70美元。黄金价格在今年第一季下跌4.7%，连续第二季下滑。

美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金结算价跌11.50美元，报1,595.70美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值低约35%。

以欧元计价的黄金在3月录得约3%升幅，为7月来最好的月度表现。

金价周四下跌，因塞浦路斯人在该国银行关闭两周后重开时，在银行提出受管制的金额，秩序井然，没有如许多人士担忧的出现挤兑。

避险需求下降，因美国股市小幅上涨，标普500指数创下纪录收盘高位，收盘水平略高于2007年10月的前次纪录收位，后者是近几周的明显阻力位。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量在本季的下降幅度为该基金面世来最大，反映投资需求动能停滞。

下周金市应恢复流动性，因下周欧洲央行举行政策会议及美国非农就业数据出炉，将为金市提供方向。

其他贵金属方面，现货银跌0.9%，报每盎司28.38美元。

现货铂金(白金)下滑0.8%。报每盎司1,566美元。现货钯金攀升0.4%，报767.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1595.70 -11.50 -0.7 1594.30 1608.30 107,464

COMEX白银期货 28.323 -0.289 -1.0 28.170 28.810 33,461

COMEX铂金期货 1574.60 -8.90 -0.6 1561.90 1589.90 8,656

COMEX钯金期货 768.25 -0.05 0.0 760.95 775.45 4,806

现货金 1595.70 -9.09 -0.6 1594.55 1607.31

现货银 28.380 -0.250 -0.9 28.230 28.820

现货铂金 1566.00 -12.96 -0.8 1563.50 1585.00

现货钯金 767.72 2.72 0.4 764.00 773.00(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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