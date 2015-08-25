焦点：黄金多头对涨势小心翼翼 等待美联储可靠信号

图中为在慕尼黑ProAurum总部拍到的金砖。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦8月24日 - 周一美元大跌，中国引发的全球股市和工业大宗商品剧震将金价推升至七周高位，但黄金多头还是小心翼翼，不敢大举入市。

全球市场本轮抛售强化了有关传言，认为美国联邦储备委员会(美联储)可能推迟外界普遍预期的9月升息，金市空头就此败退。但多头却还不能完全相信，在上月将金价打压至五年半低点的这波跌势已经结束。

交易员眼下比金融危机前更加厌烦市场像周一那样的大起大落，而是需要美联储更可靠的信号。“比如说，在上次金融危机期间，金价开始上涨是在各国央行开始宣布进一步放宽政策时，而不仅仅是对不利消息的反应。因此我们需要的是这些方面的一些消息，不仅是避险情绪，”麦格理分析师Matthew Turner说。

“在这种危机环境里，人们通常需要的是流动性而不是黄金，流动性通常要靠现金或政府债券来提供。”

有关美联储可能推迟升息的臆测在上周提振金价录得1月来最大单周涨幅，触及每盎司1,168.40美元的7月初以来高位，投资者急忙轧平空头仓位。

美国如果加息则会增加持有黄金的机会成本，意味着美元有可能上涨。

现货金XAU=较上月低点反弹近8%，但今年仍下跌2%。

继7月份大跌之后，投资者对黄金的兴趣略有升温。截至上周二的一周，投机者转而净做多COMEX黄金合约，部分资金流向黄金上市交易基金(ETF)。

然而最大的黄金ETF的黄金持有量较本月所及的七年低位只增加了不到2%，只有677.8吨。

Julius Baer分析师Carsten Menke称，黄金需求要增强，需要系统性风险的意识深入人心。

短期内，股市下跌时金价也会跟着遭殃，因为投资者需要变现用来追缴保证金。

但一般情况下，股市下跌时金价会上涨，因为投资者需要硬资产来避险。(完)

(编译 郑茵/孙国玉; 审校 李春喜)

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