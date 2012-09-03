黄金在五个月高点附近持稳 继续受美联储宽松政策预期支撑

* 金价持於3月底以来高位附近

* ETF黄金持仓量触及纪录高位

路透伦敦9月3日电---金价周一在五个月高点附近持稳,因上周美联储主席伯南克的讲话以及投资者需求强劲上升的迹象提供强力支撑.伯南克暗示央行可能采取行动以扶助经济.

金价在8月录得连续第三个月上涨,收升4.8%,为1月以来价格最大月度增幅,很大程度上是因为预期美联储可能开始新一轮购债计划以压低利率.

截至周五黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量触及纪录高位,且美国交易所数据表明,投机客的期金持仓上周增幅为年初以来最大.

1822GMT,现货金微升至每盎司1,691.79美元.现货金周五曾触及五个月高位1,692.71,录得6月末以来最大单日升幅2.1%.

美国12月黄金期货上涨0.43%,报每盎司1,694.60美元.美国市场周一因适逢公众假期而休市.

截至上周末,黄金ETF的持仓量升至7,172.8万盎司的纪录新高.该指标经常用於衡量长期投资者对黄金的兴趣.

8月净流入为189.8万盎司,为去年11月以来ETF黄金持仓量单月最大增幅.

美联储将在9月12日召开政策会议,与周五公布的月度就业报告均有可能帮助投资者确定对第三轮量化宽松政策的预期.

投资者亦在等待欧洲央行进一步购买西班牙和意大利等高负债成员国债务的计划细节.

现货铂金升将近14美元,报1,542.90美元,接近5月初所及高位.现货钯金涨近2%,报627.40美元.现货银升至32.09美元,上周五收报31.70美元.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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