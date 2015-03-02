中国计划今年推出人民币黄金定盘价--消息人士

据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。中国也是全球最大黄金生产国。中国认为，这样的市场地位理应让它成为价格制订者。路透