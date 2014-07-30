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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:12 BJT

全球贵金属：伦敦黄金定价公司8月底开始为黄金定盘流程寻找新管理者

路透伦敦7月29日 - 伦敦黄金定价公司(London Gold Market Fixing)周二称，将在8月末开始用一个月时间为使用百年的黄金定盘价系统寻找新管理者，并在2014年末开始工作。

伦敦黄金定价公司和伦敦金银市场协会(LBMA)在一份声明中称，将在9月末宣布结果。

最近白银市场就通过类似程序确定了新的定价指标，产生了一个电子竞价机制，取代每天仅通过三家银行的电话会议来确定价格的模式。 交易员认为这也可能成为其他贵金属交易的解决方案。

声明称，首先需要疏理新的白银指标价格。

芝加哥商业交易所(CME)首先表示有意竞争管理黄金定价流程。此前CME和汤森路透赢得了伦敦白银定价权。 (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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