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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 08:59 BJT

标题新闻：2015年第一季初新的黄金电子定价机制将取代取代古老的定盘价系统--LMBA

注：伦敦金银市场协会(LBMA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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