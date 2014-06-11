全球贵金属：LME首席执行官称，黄金定盘价易受操纵

路透伦敦6月10日 - 伦敦金属交易所(LME)首席执行官Garry Jones周二表示，全球黄金定价指标--黄金定盘价很容易受到操纵。8月时现行的白银定盘价将被弃用，LME也在角逐为其提供一个替代指标价格。

自去年曝出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)被操纵丑闻以来，欧美监管机构对金银定盘价以及其他大宗商品指标价格的检视愈发仔细。

“当人们在桌边坐下来...称就是这个价格，如果以这种不透明的方式制定，金价显然容易受到操纵，”Jones在伦敦的一次会议上表示。他未提供更多细节。

黄金定盘价是业内广泛采用的指标价格，它每天设定两次，是由数家银行在电话中根据他们的客户交易情况确定的标准金价。

**LME场内交易透明**

Jones说，LME场内公开喊价交易的方式是定价透明的一个典范。

“我认为更多指标价格将由交易所...这样中立的独立机构来制定,”他说。

上月LME和芝加哥商业交易所(CME)均表示,他们在与伦敦金银市场协会(LBMA)以及贵金属行业合作，共同找出一项电子解决方案来替代将在8月停用的白银定盘价。

Jones未提供LME的白银定盘价解决方案的细节，不过消息人士称，该方案是基于交易制定。LME由港交所 所有。

“我们认为当前的问题在未来可以改善。我们拥有所有的资源、监管制度和137年的金属交易经验，”他在伦敦国际衍生品博览会的小组讨论会后对记者表示。(完)