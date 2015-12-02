荷兰银行维持看空2016年金价

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日 - 荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缓慢升息直至明年。
“2016年第一季结束之前，(黄金)价格可能将达到新低，”荷兰银行说，并称未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。
现货金在11月下跌将近7%，为2013年6月以来最大单月跌幅，因投资者仍聚焦于美联储可能即将来临的升息。现货金周三亚洲时段稍早报在每盎司1,070.60美元。
荷兰银行预计，金价在2017年将回升，主因矿场供应减少及珠宝需求等因素。
该行并称，铂金和钯金等周期性贵金属，则预计可在2016年和17年复苏，因来自美欧、中国的自动催化剂及工业、珠宝需求增加的缘故。
钯金2016年平均价格预计为535美元，预计在2017年将重返650美元。(完)
编译 李婷仪 审校 王丽鑫
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。