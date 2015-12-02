荷兰银行维持看空2016年金价

现货金在11月下跌将近7%，为2013年6月以来最大单月跌幅，因投资者仍聚焦于美联储可能即将来临的升息。现货金周三亚洲时段稍早报在每盎司1,070.60美元。

该行并称，铂金和钯金等周期性贵金属，则预计可在2016年和17年复苏，因来自美欧、中国的自动催化剂及工业、珠宝需求增加的缘故。