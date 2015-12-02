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国际财经 | 2015年 12月 2日 星期三 11:14 BJT

荷兰银行维持看空2016年金价

路透12月1日 - 荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缓慢升息直至明年。

“2016年第一季结束之前，(黄金)价格可能将达到新低，”荷兰银行说，并称未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。

现货金在11月下跌将近7%，为2013年6月以来最大单月跌幅，因投资者仍聚焦于美联储可能即将来临的升息。现货金周三亚洲时段稍早报在每盎司1,070.60美元。

荷兰银行预计，金价在2017年将回升，主因矿场供应减少及珠宝需求等因素。

该行并称，铂金和钯金等周期性贵金属，则预计可在2016年和17年复苏，因来自美欧、中国的自动催化剂及工业、珠宝需求增加的缘故。

钯金2016年平均价格预计为535美元，预计在2017年将重返650美元。(完)

编译 李婷仪 审校 王丽鑫

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