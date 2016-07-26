GFMS上修今年黄金均价预估 上半年基金买入创纪录高位

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月26日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二在报告中表示，西方黄金投资大增，在第二季帮助抵消了亚洲需求下滑的影响。GFMS上调今年黄金价格预估，作为对经济前景疑虑的回应。
GFMS在第二季最新发布的2016黄金调查报告中表示，目前预计今年黄金均价为每盎司1,279美元，高于此前预估的1,184美元。上调预估反映出对经济和政治局势的忧虑，也反映了年初以来金价飙升24%的走势。
“上修预估，是对年初以来黄金强劲涨势的体现，也折射出经济和政治前景不确定性加剧导致市场人气发生转变，”GFMS称。
“这其中包括英国退欧，美联储升息预期降温，意大利银行业困局，以及美国总统大选。”
上述担忧使得第二季度黄金投资需求升温。由于资金蜂拥流向黄金ETF，抵消了中印买家需求下降的影响，第二季金市供应过剩局面缓解。
GFMS称，第二季黄金实货需求触及七年低点，连续第二季减少逾20%，因经济压力、金价大涨以及走向的不确定性令亚洲黄金销售受挫。
今年上半年黄金ETF流入总量则达到568吨，为最高半年度流入规模。
“2016年第二季度的情形和第一季度颇为相似，中国的黄金需求十分乏力，而印度的需求也同样十分糟糕。”
“与此同时，西方市场投资者的需求十分旺盛，尤其受上市基金交易连续第二季的需求带动，因它们重新评估了资产配置前景，并将黄金置于更正面的角度。”
印度第二季珠宝需求较上年同期跌56%至69吨，同期净投资下降40%。中国珠宝需求大跌31%，同时零售投资下降12%。
基于净额基准，央行黄金购买量几乎减半，因委内瑞拉剥离黄金资产，同时俄罗斯购买量缩水。
市场供应方面，矿山的黄金产量下滑2%，但整体供应因黄金循环利用大涨而增加6.2%。(完)
(编译 艾茂林/孙国玉/王琛；审校 孙茉莉/李婷仪/于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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