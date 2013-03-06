全球贵金属：越来越多的大银行开始预计金价不会持续上涨

现货金价格 年初迄今跌幅已达5%，均价为每盎司1,647美元，低于2012年头两个月的均价1,698美元，也不及2012年整体均价每盎司1,668美元。

今年第一季尚未结束，但金价已显露进一步走软迹象。上市交易基金的黄金持仓量持续减少，美国黄金期货多仓处于低位，而实货需求对于价格下跌作出的反应又十分缓慢。

与此同时，股市今年开局强劲，道琼工业指数上扬7.3%，因冀望像美联储量化宽松这样刺激全球流动性的措施正在起效。

瑞士信贷的分析师Tom Kendall认为，“随着对冲全球经济暗淡前景的需要减弱，加上股市看起来像是个更好的投资去处，而且其他资产类别开始产生不错的回报，黄金自然而然将难以吸引到新资金。”

瑞士信贷1月初将2013年黄金均价预估从每盎司1,840美元下调至1,740美元，并预计金价在2014和2015年分别跌至1,720和1,500美元。花旗1月亦将2013年金价预估从1,750美元调低至1,675美元。

其他银行预计金价将在更晚的时候触顶。而即便那些预计黄金在2013和2014年将有出色表现的银行，也认为自那以后平均金价会下跌。

渣打银行 预计明年金价为每盎司1,900美元，但到2015年料降到1,700美元。

德意志银行 和摩根士丹利 与美银美林一样，都预计金价在2013和2014年攀升，但在接下来的一年出现回调。

对于未来几年金价看法较为正面的银行表示，超宽松货币政策，以及欧美经济遇到更多问题的可能性，将继续利好黄金。

“人们必须让自己相信，宏观风险已被甩在身后，如今的全球环境健康多了，但我质疑事情是否真的是这样，”德意志银行的分析师Daniel Brebner说。

“意大利存在风险，而且并非只有该国面临风险。很多地方的情况看起来都相当困难，所以放弃这些避险资产还有点早。”

平均金价预估(美元/盎司) 2013年 2014年 2015年

美银美林 1810 1990 1810

巴克莱资本 1778 - 1550

法国巴黎银行 1670 1595 -

花旗集团 1675 1645 -

瑞士信贷 1740 1720 1500

德意志银行 1856 1900 1800

高盛 1600 1450 -

摩根大通 1775 1819 -

摩根士丹利 1773 1845 1750

法国兴业银行 1700 1600 -

南非标准银行 1720 1825 1900

渣打银行 1731 1900 1700 (完)