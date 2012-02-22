黄金因基金技术买盘涨至三个月高位

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
黄金尾盘因基金买盘上扬 金价突破技术阻力位 铂金因南非供给忧虑触及五个月高点 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数
路透纽约/伦敦2月22日电---黄金周三跳涨至三个月高位,逆转稍早跌势,此前利多技术信号引发基金买盘.与此同时,铂金(白金)价格也因供给忧虑触及五个月高点.
铂金上扬2%,优於黄金上涨1%的表现,因受全球主要生产国南非一劳工纠纷料导致供给短缺的预期拖累.
日内稍晚,黄金转为上扬,并且在突破接近每盎司1,765美元后涨势加速.该水准是图表上重要的区域,去年12月以来曾有两次涨势在此告挫.
"盘中可见所有基金入场.(技术性买盘)是目前唯一能够确定因素."Integrated Brokerage Services贵金属交易部门主管Frank McGhee表示.
2013GMT,现货金 XAU= 上涨1.1%,报每盎司1,777.98美元,稍早一度触及三个月高位1,781.40美元.
Merlin Securities首席市场分析师Rick Bensignor称,黄金距离每盎司1,780-1,805美元的近期高位不远.
"黄金反趋势模型显示出此次(上涨)...不一定为真正突破."Bensignor称.
路透初步数据显示,美国4月期金 GCJ2 收高12.80美元,报每盎司1,771.30美元,成交量基本与30日均值一致.
原油和谷物价格上涨,以及伊朗和西方国家间的地缘冲突加剧也给黄金提供支撑.
有关中国进一步放宽政策的预期,和中国央行可能已买入黄金以增加储备的消息也改善了市场人气.
同时,铂金价格升至五个月高位每盎司1,723.50美元,因Implats Platinum IMPJ.J 旗下铂金矿Rustenburg劳资争议持续.
LOGIC Advisor合伙人Bill O'Neill说,供给担忧可能会加剧2012年铂金市场的(供应)短缺现象.铂金价格可能会很快超过黄金.
现货铂金 XPT= 扬升2.1%,报每盎司1,719.77美元.
其他金属方面,现货银 XAG= 上涨0.2%,报每盎司34.35美元.现货钯金 XPD= 涨1.3%,报每盎司717美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1771.30 12.80 0.7 1750.70 1783.40 157,769
COMEX 3月白银期货 34.254 -0.175 -0.5 33.900 34.495 57,865
COMEX 4月铂金期货 1720.80 35.90 2.1 1689.00 1729.00 11,413
COMEX 3月钯金期货 717.75 7.00 1.0 708.25 724.40 5,032
现货金 XAU= 1777.98 18.99 1.1 1750.00 1781.40
现货银 XAG= 34.350 0.060 0.2 33.940 34.480
现货铂金 XPT= 1719.77 35.78 2.1 1689.00 1723.50
现货钯金 XPD= 717.00 9.28 1.3 710.00 719.72
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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