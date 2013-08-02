黄金期货午后跳水并收跌逾2%

路透北京8月2日 - 在美国非农就业报告公布之前，中国期货亦开始提前反应。上海期货交易所黄金期货周五收盘大跌逾2%，主力合约盘中一度跌至逾三周低位，主因投资者普遍预期今晚即将公布的美国非农数据向好，引发外盘金价跳水，带动国内黄金期货午盘跳空下跌。

黄金期货主力1312合约下跌2.04%至257.1元人民币/克。白银主力1312合约亦收跌1.35%至3,887元。沪铜1311主力合约则小幅上涨0.4%至50,040元，立于五万元心理关口之上。

因美国此前公布的就业及制造业数据回温，提振市场预期今日稍晚公布的非农就业数据可望传出佳音。上海中期贵金属分析师李宁指出，最近公布的美国数据都好于预期，一定程度支撑工业品价格，同时亦打压贵金属价格。今日国内黄金期货午盘大幅下跌就是跟随外盘，对即将公布的美国非农数据作出提前反应。

“昨天晚上公布的美国数据不错，美元指数也在涨，今天要公布的非农数据预期也很不错，...贵金属估计短期仍在空头趋势中。”李宁指出。

尽管工业品受到提振，但中国经济前景堪忧亦一定程度拖累工业品价格。华泰长城资深分析师曹祥辉亦称，最近中国领导层持续释放保增长的信号，并陆续出台利好政策，且昨日公布的中国PMI数据并不乐观，显示中国经济增长前景堪忧，令铜、橡胶等工业品期货价格承压。

“中国经济可能还是不大好，...需要密切关注伦铜能否收盘冲破7,050美元。”他指出。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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