钯金升至13年半高位 金价下滑

路透纽约/伦敦8月29日 - 钯金价格周五升至13年半新高，因担心全球最大的钯金生产国俄罗斯供应不明朗。金价下滑，因美元和美股上涨。

乌克兰紧张局势升温，此前乌克兰要求完全成为北约(NATO)成员国，这是要求西方军事援助的最强烈诉求。

GFMS分析师表示，今年来自俄罗斯的钯金供应预计将减少2%，但因乌克兰冲突而可能遭受制裁的影响可能不大。去年全球钯金供应中逾四成来自俄罗斯。

本周钯金价格势将升超过2%，但钯金支持上市交易基金(ETF)本周下挫了5%。

1754 GMT，现货钯金XPD=升1%，报901.50美元，NYMEX－12月钯金期货PAZ4结算价升11.45美元，报909.55美元。

现货金XAU=跌0.3%，报每盎司1,286.26美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)美国12月期金GCZ4跌3美元，报每盎司1,287.40美元。

金价8月升0.3%，因乌克兰、伊拉克和加沙的地缘政治紧张局势持续，在上周一度跌至两个月低点1,273.06美元后反弹。

周五，美股上涨，受美国经济数据强劲带动。

其他贵金属中，现货银XAG=跌0.8%，报每盎司19.39美元，现货铂金XPT=跌0.1%，报每盎司1,418.99美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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