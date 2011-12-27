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中国财经 | 2011年 12月 27日 星期二 18:14 BJT

人行称禁止设立新的黄金交易所

路透北京12月27日电---中国央行周二称,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.

央行网站上刊登的新闻稿称,此举旨在维护黄金市场秩序.央行并表示下一步将会同相关部门指导上海金交所和上期所做好产品创新和交易系统建设,推动黄金市场对外开放.(完)

浏览通知原文,请点选链接(www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2011/20111227162739697218680/20111227162739697218680_.html)

--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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