人行称禁止设立新的黄金交易所

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透北京12月27日电---中国央行周二称,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,其他任何地方、机构、个人不得设立黄金交易所或中心,也不得在其他交易场所或中心内设立黄金交易平台.
央行网站上刊登的新闻稿称,此举旨在维护黄金市场秩序.央行并表示下一步将会同相关部门指导上海金交所和上期所做好产品创新和交易系统建设,推动黄金市场对外开放.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
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