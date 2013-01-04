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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 08:42 BJT

全球金市: 美国2月期金跌逾1%,受美联储政策会议记录影响

路透新加坡1月4日 - 美国2月期金 周五跌逾1%至每盎司1,655美元附近,因为美国联邦储备理事会(FED,美联储)显露对其刺激性货币政策的担忧迹象,这削弱了黄金对冲通胀的魅力.

即使美国联邦储备理事会(FED,美联储)委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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