金价攀升1% 得益于实货买盘和中国通胀数据

* 一个月和三个月黄金远期拆借利率显示借贷增加

* 中国6月消费者通胀增幅超过预期

* 黄金支持的上市交易基金持仓量继续减少

* 投资者静待周三公布的6月美国联邦公开市场委员会议记录

路透纽约7月9日 - 金价周二攀升1%，触及一周高位，受助于实货需求，以及中国通胀数据提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

数据显示，6月中国年通胀率增幅超过预期，刺激金价连续第二天上扬。

黄金远期市场供应吃紧的迹象也提振投资者人气。

有消息称，一个月和三个月黄金远期拆借利率(GOFO)数年来首次回落，支撑金价。黄金远期拆借利率是指持有黄金的银行通过互换协议借出黄金换取美元的利率。

法国兴业银行的分析师Robin Bhar称，“很显然，实货市场存在一定的配置不当的情况，且可能因为需求意外强劲，导致市场出现暂时性的供应短缺。”

现货金稍早触及7月2日以来最高1,260.01美元，1934 GMT，上扬0.9%，报每盎司1,245.90美元。

美国Comex-8月期金收涨11美元，报每盎司1,245.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低15%。

分析师表示，黄金上市交易基金黄金持仓量减少的情况继续，暗示金价可能面临新的压力。

全球最大的黄金上市交易基金的黄金持仓量减少1.6%，至946.96吨，为2009年2月以来最低。

投资者目前关注美国联邦公开市场委员(FOMC)周三公布的6月会议记录。

交易商还将今日的涨势归因于金价升穿1,245美元后出现的技术性买盘。在上周五美国非农就业数据公布前，金价就持于该水平。

其他贵金属方面，现货银攀升0.9%，报每盎司19.21美元。现货铂金上扬0.4%，报每盎司1,363美元。现货钯金上扬0.3%，报每盎司697.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1245.90 11.00 0.9 1232.00 1258.70 153,693

COMEX白银期货 19.138 0.100 0.5 18.930 19.485 31,370

COMEX铂金期货 1368.60 6.60 0.5 1354.00 1381.10 7,247

COMEX钯金期货 697.35 1.95 0.3 692.00 705.00 2,848

现货金 1247.39 11.50 0.9 1234.18 1260.01

现货银 19.210 0.170 0.9 19.020 19.500

现货铂金 1363.00 5.00 0.4 1355.00 1377.50

现货钯金 697.22 2.22 0.3 694.75 703.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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