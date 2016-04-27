亚洲第一季度黄金需求锐减 短期金价料回落--GFMS

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月26日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二在报告中表示，由于关键的亚洲消费国需求下降，上月创下13个月高位的金价短期内料将回落。
GFMS在《2016黄金调查报告》第一季更新版中表示，今年前三个月全球黄金需求较上年同期锐减24%至781吨，为七年来需求最疲软季度，主要因印度和中国的购买量大幅下降。
在此期间，现货金价格大幅上涨，创下了近30年最大季度升幅，上月达到了2015年2月以来最高水平。
“我们认为2016年以来的这波上涨行情发展得过快，鉴于亚洲需求不旺，我们认为金价近期将会回落，特别是如果全球经济担忧继续消退的话，”GFMS在报告中称。
但GFMS表示，今年稍晚黄金需求将改善，因价格下跌会吸引亚洲买家重返市场。
“金价修正至1,200美元以下将有助于东方国家需求复苏，而这将确保金价守在远高于周期性低位的水平，”GFMS称，“此后，金价将恢复涨势，年底时料升至每盎司1,300美元左右。”
GFMS称，第一季印度珠宝消费下降56%至八年低位，受累于金价上涨及珠宝商罢工。
中国珠宝需求同比下滑28%，为GFMS自2000年开始汇总该数据以来的最差开年表现。GFMS表示，中国2016年黄金整体需求料将下降，因珠宝加工商对于消费量的看法仍然悲观。(完)
(编译 孙国玉/许娜；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。