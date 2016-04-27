亚洲第一季度黄金需求锐减 短期金价料回落--GFMS

路透伦敦4月26日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二在报告中表示，由于关键的亚洲消费国需求下降，上月创下13个月高位的金价短期内料将回落。

GFMS在《2016黄金调查报告》第一季更新版中表示，今年前三个月全球黄金需求较上年同期锐减24%至781吨，为七年来需求最疲软季度，主要因印度和中国的购买量大幅下降。

在此期间，现货金价格大幅上涨，创下了近30年最大季度升幅，上月达到了2015年2月以来最高水平。

“我们认为2016年以来的这波上涨行情发展得过快，鉴于亚洲需求不旺，我们认为金价近期将会回落，特别是如果全球经济担忧继续消退的话，”GFMS在报告中称。

但GFMS表示，今年稍晚黄金需求将改善，因价格下跌会吸引亚洲买家重返市场。

“金价修正至1,200美元以下将有助于东方国家需求复苏，而这将确保金价守在远高于周期性低位的水平，”GFMS称，“此后，金价将恢复涨势，年底时料升至每盎司1,300美元左右。”

GFMS称，第一季印度珠宝消费下降56%至八年低位，受累于金价上涨及珠宝商罢工。

中国珠宝需求同比下滑28%，为GFMS自2000年开始汇总该数据以来的最差开年表现。GFMS表示，中国2016年黄金整体需求料将下降，因珠宝加工商对于消费量的看法仍然悲观。(完)