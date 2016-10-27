第三季全球黄金需求下滑 关注美国大选--GFMS

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月27日 - 汤森路透GFMS分析师周四表示，在截至9月的三个月，实货黄金需求下降近三分之一，因价格大涨限制了中国和印度市场的珠宝首饰买需。
GFMS表示，黄金市场净盈余创2005年以来最高，黄金上市交易基金(ETF)需求也减弱。
GFMS称，临近年底金价料企稳，在1,240美元寻得底部。预计明年黄金均价为1,420美元。
GFMS表示，美国民主党总统候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普将在11月迎来最终对决，美国大选如今风头已盖过英国公投退欧，成为影响黄金买盘和金价的主要因素。
“总而言之，如果特朗普赢得总统大选，那么金价可能涨至1,400美元上方，甚至自2013年4月以来首次升至1,500美元，”GFMS称。
“但金废料供应和需求疲弱的共同作用，可能导致金价涨势面临强大阻力。”
“如果希拉里赢得大选，目前金价涨势中的部分风险溢价可能将立即回吐，或下跌约50美元。”
第三季金币、金条和珠宝等形式的实物黄金消费较上年同期减少近30%，同时金价上涨带动金废料供应增加20%。
中国珠宝购买较上年同期下降29%，远远抵消了同期内投资需求11%的升幅。
印度黄金消费的下降之势仍在加剧，第三季消费减少41%至108吨，其中的投资需求下滑60%至22吨。碎金的销售则增加逾一倍，达到1999年以来的最高水准。
GFMS称，预计中国和印度第四季黄金需求都将上升。
“印度第四季的加工需求已经开始改善，加工商表示他们目前的处理量相当于季节均值的70-90%，”GFMS说道，“金价下滑将继续成为推动在10-11月节日季黄金销售的重要因素。”
报告还称，中国买需也将受到节日需求的拉动。
“在明年1月的中国农历新年来临前，零售商的库存水平会上升，除了这类季节性需求的影响外，在经历了长时间的紧缩开支后，零售消费者人气也将反弹，或将提振珠宝需求，从而刺激2016年余下时间的黄金进口。”
GFMS第三季黄金调查：供应/需求图表（单位：吨）
2015年第三季 2016年第二季 2016年第三季 同比变动 (%)
需求
珠宝加工 558 356 409 -26.8
工业加工 90 83 84 -6.1
央行购买 152 35 63 -58.2
散户投资 299 234 211 -29.4
总计 1099 708 767 -30.1
供应
金矿产出 839 775 822 -2.1
碎金 279 304 336 20.3
净对冲 20 21 -5
总计 1138 1100 1153 1.3
实货盈余 39 392 386 848.5
ETF流动 -60 233 124
交易所库存 -39 76 5
供需平衡 139 82 258 84.7
（完）
(编译 杜明霞/于春红/高琦 审校 艾茂林/孙茉莉/李爽)
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