投行观点: 高盛调降今明两年的金价预估,重申黄金多头走势将反转

路透伦敦2月26日 - 高盛 将2013年金价预估自每盎司1,810美元降至1,600美元,指称金价近期下跌,加上美国实质利率上升,促使其提早调降金价预估.

倘若这项预估准确,则将为2001年以来黄金均价首年下跌,打破连涨12年的纪录.

"金价在过去两周遭逢沉重卖压,延续去年10月底展开的跌势,"该行在2月25日的报告中指出.

"金价这波跌势多半与美国实质利率缓升的走势一致,反映出美国经济数据优于预期,市场解读美联储近期传达更加强硬的讯息,以及美国财政和欧洲主权风险水平降低等因素."

"总而言之,从金价及实质利率的走势看来,我们预计黄金的价格周期会在2013年下半年出现反转."

该行亦将2014年金价预估由每盎司1,750美元降至1,450美元.三个月、六个月及12个月金价预估分别降至1,615美元、1,600美元及1,550美元,原先则分别为1,825美元、1,805美元及1,800美元.(完)