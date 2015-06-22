金价跌破1,200美元 聚焦希腊债务谈判

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡6月22日 - 金价周一从近四周高位回落，因希腊债务谈判可能取得进展的迹象抑制对黄金的避险买盘，并推高股市。
0647GMT，现货金XAU=下滑0.3%至每盎司1,196.60美元，脱离上周触及的5月26日来高位1,205.50美元。
最近几天，担心希腊债务危机的投资者对黄金有些避险买盘。这些投资者担心希腊可能出现债务违约，并退出欧元区。
希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。
亚洲股市、美国股指期货和欧元周一微涨，均受达成协议的希望提振。
“围绕希腊问题的谨慎气氛很浓，黄金的走势将取决于今天稍晚的会议，”悉尼一位交易员表示。
该交易员称，中国适逢假期也打击了金价。
6月16日止当周，对冲基金和基金经理减持黄金净多仓3088691MNET，并将白银多仓降至七个月最低。
投机客的黄金空仓3088691MSHT升至纪录高位88,216口。
仓位的调整反映了投资人在上周美联储会议之前的立场。
交易员还在关注周一开始的南非黄金矿业薪资谈判。
南非最大矿业工会新当选的负责人周日表示，工会成员现在仍是“种族隔离”时期的工资水平，暗示他们的强硬立场。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1196.6 -3.16 -0.26
现货银 16.07 0 0
现货铂金 1071.2 -11.8 -1.09
现货钯金 703.5 -2.5 -0.35
COMEX期金 1196.4 -5.5 -0.46
COMEX期银 16.06 -0.049 -0.3
汇率
欧元/美元 1.1396
美元指数 93.858
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
(编译 杜明霞/李春喜 审校 高琦/王兴亚)
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