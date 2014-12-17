全球矿业：2014年矿企远期黄金销量增幅将创15年之最--行业报告

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
* 法国兴业银行和GFMS预计，矿企对冲账户规模将增加42-52吨
* 报告称第三季全球对冲账户规模减少，第四季料将持续下降
路透伦敦12月16日 - 周二公布的行业报告称，矿商准备将2014年未偿付的净远期黄金销量增加42至52吨，增幅为1999年以来最高。
法国兴业银行和黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在全球对冲账户季度分析报告中称，虽然第三季全球对冲账户规模减少了6吨，且料将在第四季持续减少，但他们仍预计全年为净对冲。
理论上来说，对冲增加将利空金价，因为黄金被借入继而进行远期销售，而远期销售则增加了黄金供应。不过，尽管近期价格下跌，但矿企仍对大规模恢复对冲持谨慎态度。2000年代中期，矿企因为解除对冲仓位而损失了数以十亿计的美元。
“部分生产商已宣布在第四季对冲，加上假设现有合约到期后部分生产商将展期或重新建立对冲，以及可能出现新对冲(规模可能不大)，我们仍预计此区域第四季将净解除对冲16-48万盎司，”分析师称。
“这可能让全年的净对冲量达到逾100万盎司的适宜水准。”
报告指出，金价 在11月初跌至每盎司1,131.85美元的四年半低位，警示黄金矿商金价有可能进一步下跌。
报告称，部分矿企已经宣布为第四季进行对冲，OceanaGold 对冲了5吨，Northern Star Resources 增加了2.5吨的远期销量，Norton Gold Fields 亦增加了2.3吨的远期销量。
报告补充道，考虑到这个以及其它活动，第四季解除对冲规模将远低于交割情况暗示的水准。
“这将让全年出现135万盎司(42吨)至167万盎司(52吨)的净对冲，”报告表示。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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