全球矿业：2014年矿企远期黄金销量增幅将创15年之最--行业报告

* 法国兴业银行和GFMS预计，矿企对冲账户规模将增加42-52吨

* 报告称第三季全球对冲账户规模减少，第四季料将持续下降

路透伦敦12月16日 - 周二公布的行业报告称，矿商准备将2014年未偿付的净远期黄金销量增加42至52吨，增幅为1999年以来最高。

法国兴业银行和黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在全球对冲账户季度分析报告中称，虽然第三季全球对冲账户规模减少了6吨，且料将在第四季持续减少，但他们仍预计全年为净对冲。

理论上来说，对冲增加将利空金价，因为黄金被借入继而进行远期销售，而远期销售则增加了黄金供应。不过，尽管近期价格下跌，但矿企仍对大规模恢复对冲持谨慎态度。2000年代中期，矿企因为解除对冲仓位而损失了数以十亿计的美元。

“部分生产商已宣布在第四季对冲，加上假设现有合约到期后部分生产商将展期或重新建立对冲，以及可能出现新对冲(规模可能不大)，我们仍预计此区域第四季将净解除对冲16-48万盎司，”分析师称。

“这可能让全年的净对冲量达到逾100万盎司的适宜水准。”

报告指出，金价 在11月初跌至每盎司1,131.85美元的四年半低位，警示黄金矿商金价有可能进一步下跌。

报告称，部分矿企已经宣布为第四季进行对冲，OceanaGold 对冲了5吨，Northern Star Resources 增加了2.5吨的远期销量，Norton Gold Fields 亦增加了2.3吨的远期销量。

报告补充道，考虑到这个以及其它活动，第四季解除对冲规模将远低于交割情况暗示的水准。