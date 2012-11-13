中国投资者对黄金的需求企稳--工行

路透香港11月12日电（记者 Rujun Shen）---中国工商银行贵金属业务部总经理郑之光称，今年中国投资者对黄金的需求企稳。

郑之光称，因经济存在不确定性，投资者对金价波动变得警惕，投资黄金的热情较过去几年减弱。

他指出，年内迄今，工行现货黄金的销量较上年同期持平。

2011年，工行销售现货金55.4吨、白银74.64吨，较均2010年的28.01吨和33.09吨激增。

郑之光周一接受路透采访时称，中国的黄金市场仍有巨大的增长潜力。

他在伦敦金银市场协会（LBMA）会议间隙指出，中国经济稳步增长，民众收入上升，黄金产品推陈出新，且市场日渐成熟、不断壮大，这些因素都将推动黄金市场发展，中国的黄金市场才刚刚起步。

相关机构推出越来越多的黄金投资工具，满足中国消费者的需求。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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