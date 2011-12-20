金价攀升至近一周高位

* 金价与欧元一并上扬,但市场焦虑情绪仍存在

* 年底前金价走势预计将"疲弱但波动"

* 11月南非向瑞士出口铂金跳涨

路透伦敦12月20日电---黄金价格周二升至近一周来最高,此前欧元兑美元上涨1%,但市场成交量清淡,且年底前短线交易商不愿意冒较大的风险.

商品整体与股市一并上扬,因投资者注意到正面美国经济数据、西班牙公债标售成功和德国景气判断指数改善,其对於较高风险资产的胃纳也得以提升.

1900GMT,现货金上涨1.35%,报每盎司1,614.39美元,价格接近,但未突破200日移动均线每盎司1,621.43美元,上周後者曾遭跌破,为2009年1月迄今首次,当时金价下滑约7%.

"午盘风险资产和金价上涨可能是受到美国住房数据优於预期的刺激,这相应地进一步推低了美元."法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay称.

"金价反弹料将造成一些空头回补,未来几天可能会再次测试200日移动均线."她补充道.

欧元兑美元触及12月13日以来最高,受助于西班牙短期借贷成本大幅降低,以及新迹象显示德国经济在欧债危机风暴中保持良好.

欧元兑美元在10月末触及峰值後,一直处於稳步下跌状态.美元涨势给黄金带来压力,令其有可能录得逾三年来首个季度下挫.

投资者对金价的信心仍脆弱,因决策者解决欧元区债务危机的努力不够,并可能令欧洲资产承压.

欧洲股市周二午盘在清淡交投中延续涨势,追随美国股市升高,因投资者人气改善.

**金价走势预计将挣扎**

分析师称,本月余下时间,金价预计将难以出现较大波动,因交易商不愿在年底前增加多头仓位.

"获利了结和年底包括共同基金和宏观对冲基金的大型投资者头寸结清...帮助解释了近期价格下跌的原因."汇丰在一份报告中称.

"我们认为今年余下时间内,金价可能将维持疲弱和波动,因成交量在假日到来前料走向枯竭."

其他贵金属方面,现货银上涨2.3%,报每盎司29.52美元,追高黄金.现货铂金(白金)涨约1.2%,报每盎司1,427.49美元.现货钯金上扬约2.8%,报每盎司622.44美元.

同时,瑞士周二公布的贸易数据显示,俄罗斯在11月向该国出口5.16吨钯金.

数据亦显示,南非11月铂金出口触及今年最高单月水准,为3.7吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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