全球金市金价重挫2%

* 金价可望录得一个月来单日最大跌幅

* 美联储会议记录显示决策者不再那麽急於推出量货宽松

* 近期美国经济前景亮丽削弱黄金的吸引力

路透纽约/伦敦4月3日电---黄金价格周二重挫2%,录得一个月来单日最大跌幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)似乎不再那麽急於推出进一步货币刺激举措的最新迹象使金市投资人感到意外.

金价在早盘交投清淡中持平,之後突然下跌,此前美联储公布的最近一次政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情减退.

"美联储会议记录显示推出第三轮量化宽松政策(QE3)的意向大大减弱.这次会议记录和2月贝南克的讲话吻合,不过它足以降低短期偏多动能,"汇丰首席商品分析师James Steele说.

目前金价跌穿1月底触及的水平,当时美联储称至少在2014年底前保持近零利率,且投资人认为很有可能将有更多量化宽松政策.

1905GMT,现货金跌2.1%,报每盎司1,642.06美元.

在美联储会议记录公布前,美国6月期金收低7.70美元,报每盎司1,672美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1672.00 -7.70 -0.5 1640.20 1682.70 137,200

COMEX白银期货 33.265 0.167 0.5 32.465 33.295 41,585

COMEX铂金期货 1660.50 5.60 0.3 1642.00 1671.00 5,388

COMEX钯金期货 659.60 0.80 0.1 651.50 664.20 1,994

现货金 1642.06 -35.19 -2.1 1639.70 1680.66

现货银 32.550 -0.410 -1.2 32.500 33.270

现货铂金 1636.99 -7.34 -0.4 1643.30 1663.74

现货钯金 648.95 -1.43 -0.2 653.03 661.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)