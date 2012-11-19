黄金上扬1% 因寄望美国财政悬崖将被避免和希腊将获贷款

* 美国财政悬崖磋商取得进展的迹象扶助金价

* 金价接近位於50日移动均线的阻力位

路透纽约11月19日电---金价周一上扬逾1%,因市场对美国解决财政危机的磋商持乐观态度,且寄望希腊将获得更多救助,这点燃了对黄金的买盘,并推升股市和商品市场.

黄金收复了上周的所有失地,上周金价走低是因担忧全球衰退.白银和铂金系金属也大幅攀升,因经济前景改善提振需求预期.

黄金对冲通胀的魅力增强,因有迹象显示,美国民主和共和两党主要议员对就避免财政悬崖达成协议充满信心.财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元,一旦自动实施,可能拖累美国经济再陷衰退.分析师称,五年期通膨保值公债损盈平衡通胀率也攀升,因油价大涨2.5%.

"总得来看,部分潜在的因素是经济才刚刚开始复原,且看似将使货币政策保持宽松,这会导致金价上扬,"Merk Funds的首席投资长Axel Merk称,该公司管理着约6亿美元的资产.

1958 GMT,现货金上扬1.1%,报每盎司1,732.31美元.

周一的涨势看似可能使金价挑战位於1,742美元附近的50日移动均线的阻力位,在过去近一个月的时间里,金价未曾升穿该水准.

美元兑欧元走软也扶助提振金价,因有迹象显示,欧元区可能在下周批准向希腊提供两年期贷款,并将在之後决定是否为该国提供进一步帮助.

COMEX-12月黄金期货收高19.70美元,结算价报每盎司1,734.40美元.初步路透数据显示,成交量较250日均值低约25%.

现货银急升2.8%,报每盎司33.10美元.

货币基金经理买入各种资产,因在奥巴马连任後,他们对税收和其他白宫政策有了更清晰的了解,INTL FCStone的商品经纪George Nickas表示.

分析师称,一旦财政悬崖磋商失败,或出现政治僵局,黄金的避险低位可能凸显.对去年美国首个财政危机和标普调降美国评等的极端担忧推升金价在9月升至1,920.30美元.

铂金系金属上扬,因预期来自汽车行业的需求改善.现货铂金上扬1.1%,至1,571.24美元.现货钯金攀升2.6%,报643美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1734.40 19.70 1.1 1713.40 1735.50 113,180

COMEX白银期货 33.189 0.819 2.5 32.285 33.215 44,095

COMEX铂金期货 1583.80 22.00 1.4 1559.60 1584.70 6,266

COMEX钯金期货 645.30 18.85 3.0 626.45 646.25 3,458

现货金 1732.31 18.82 1.1 1714.10 1734.90

现货银 33.100 0.890 2.8 32.320 33.210

现货铂金 1571.24 17.24 1.1 1561.00 1580.50

现货钯金 643.00 16.00 2.6 629.00 644.50 (完)

--编译 母红;审校 李军

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