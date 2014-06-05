法兴银行上调今年金价预估 下调白银及铜价预估

路透6月4日 - 法国兴业银行周三上调2014年黄金价格预估，称克里米亚危机给金价带来的支撑是主要因素。

兴业银行将今年黄金均价预估从此前预期的1,180美元上调至每盎司1,272美元。

现货金周四亚洲盘中交投在1,243美元附近，接近本周稍早所及四个月低位1,240.61。

克里米亚危机导致俄罗斯对乌克兰局势进行干预，随后美国和欧盟对俄罗斯实施制裁。法国兴业银行在报告中称，这促使投资者采取谨慎态度，激发了黄金的避险买盘。

该行称，克里米亚危机导致3月纽约商品期货交易所(COMEX)投资者净头寸增加，随后两个月有所下降，但依然高于今年前两个月的水准，对金价构成支撑。

兴业银行在周三发布的大宗商品观察报告中称，由于全球股市更加平稳且美国经济数据改善，截至4月末投资者净头寸降至302吨，但总吨位仍远高于年初时的水平。

不过，该行对金价的长期表现持怀疑态度。

“虽然我们上调了近期金价预估，但仍看空中长期前景。明年金价将可能远低于1,200美元，到2016年或将跌破1,000美元，届时美联储的升息步伐可能远远快于当前市场预期。”

兴业银行还将2014年白银均价预估从每盎司19.00美元下调至18.65美元。

该行表示，美联储缩减购债对银价造成负面影响，另外在地缘政治风险加剧之时，投资者并不认为白银可以避险。

**基本金属**

该行把伦敦金属交易所(LME)期铜价格预估从每吨6,875美元调降至6,750美元。

“铜价可能在未来几个月跌向6,500美元，因供应增加且中国楼市趋疲，”报告称。

兴业银行还预计，LME期铝2014年均价为每吨1,775美元，此前预估为1,765美元。

“基本金属的前景好坏不一，部分因为中国经济放缓对各种金属需求的影响不同，部分因为各种金属的供应状况明显有差异，”该行称。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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