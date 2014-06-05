金价在欧央行降息后录得三周最大单日升幅

路透纽约/伦敦6月5日 - 金价周四大涨近1%，创下三周最大单日升幅，此前欧洲央行降息，并宣布一系列刺激措施。

交易员表示，如果周五美国公布的5月就业数据令人失望，金价可能进一步上涨。

纽约尾盘，现货金升0.7%，报1,253.30美元，为5月14日来最大单日升幅。今日日高报1,256.50美元，日低为1,240.90美元，高于本周稍早触及的四个月低点1,240.61美元。

交投最为活跃的美国8月期金GCv1升0.7%，或9美元，报1,253.30美元。

Saxo Bank商品研究部门主管Ole Hansen表示，金价可能再升1%左右，升向1,268美元才“会遭遇阻力”。

欧洲央行将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。

欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。

欧洲央行总裁德拉吉稍后还宣布了一系列措施刺激欧元区经济。

那些在欧洲央行降息前作空黄金的投资人匆忙回补空头，因金价稳守在1,240美元的支撑位之上。

其他贵金属中，现货银大涨1.3%，报每盎司19.02美元。现货铂金升0.5%，报每盎司1,438.95美元。现货钯金升0.5%，报每盎司836.35美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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