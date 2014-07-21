金价进一步上涨 因紧张局势加剧及美股下滑

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透纽约/伦敦7月21日 - 金价周一在1,300美元上方进一步上涨，因美股下滑及地缘政治紧张局势加剧。上周乌克兰东部一客机被击落，且加沙地带战事不断。
上周四马航客机坠毁的消息爆出时，黄金价格跳涨。不过第二天投资者迅速获利了结，打击金价当周下跌2%，今日金价出现反弹。
“加沙、以色列、伊拉克、乌克兰...所有这些都有可能再度成为焦点，令金价保持在1,300美元关口之上。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
1751 GMT，现货金XAU=升0.2%，报每盎司1,312.50美元。
美国8月期金GCQ4升4.50美元，报1,313.90美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值低约35%。
美股下滑支撑金价，过去两个交易日美股跌幅为过去三个月内最大。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)称，周五黄金持仓增加1.8吨，至805.14吨。
其他贵金属中，现货铂金XPT=升0.1%，报每盎司1,483.10美元。现货银XAG=升0.4%，报每盎司20.92美元。现货钯金XPD=跌0.3%，报873.94美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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