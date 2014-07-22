金价下滑 因围绕马航客机灾难的紧张局势缓和

路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周二下跌，因亲俄乌克兰叛军向国际调查当局交出坠毁的马来西亚航客机的黑匣子和遇难者遗体，乌克兰紧张局势得到缓和。

美元和美股一起上涨，打压金价和美国长债等避险资产，之前美国数据直指通胀温和。

1850 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报每盎司1,306.35美元。

交投最活跃的美国8月期金GCcv1收跌0.6%，报每盎司1,306.30美元。

马航客机坠毁几日后，乌克兰分离主义者领袖向马航专家交出坠机的黑匣子，且一列运载大部份在坠机中遇难者遗体的火车到达乌克兰政府控制的地区。这次坠机造成298人死亡。

交易商表示，金价下滑，也因为在上周末开始的获利了结卖盘持续，投资者对金价连升六周落袋平安。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周一减少1.8吨，至803.34吨。

分析师表示，尽管乌克兰冲突有所缓和，但地缘政治忧虑很可能令金价保持在1,300美元左右。

交易商表示，珠宝商和其他贵金属实货用家需求迟滞，是不利金价的因素。在上海黄金交易所，金价XAU9999=SGEX追平伦敦金价格，显示缺乏买需。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=持平在每盎司1,481.75美元。现货银XAG=涨0.1%，报每盎司20.92美元。现货钯金XPD=跌0.2%，报872.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。