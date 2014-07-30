金价下跌 但交易商没有理会美联储不急于升息的迹象

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦7月30日 - 黄金期货周三收低，但交易商大致没有理会美国联邦储备委员会(美联储/FED)在声明中暗示联储不急于升息。升息将降低投资者对黄金的兴致。
现货金XAU=维持稍早跌势，在1834 GMT，下跌0.2%，报每盎司1,295.79美元，低于上日的1,298.10美元。在美国公布第二季经济增速较预期更快后，金价在日内大部份交易时间受压。
美联储周三结束为期两日会议后发表声明，称美联储进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。
利率上升将鼓励投资者从黄金等没有利息收益的资产中撤走资金。美联储为应对金融危机而宣布减息，之后金价触及纪录高位。
“(声明)基本上反映了美联储将在一段长时间保持低利率的看法，”LOGIC Advisors董事总经理Bill O'Neill说。
即使如此，市场仍预计美联储将会升息，这预期向金价施压，O'Neill说。
金价在早盘下跌，此前美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%。
美国期金GCQ4收低3.40美元或0.3%，报每盎司1,294.90美元。
金价在7月势将录得2%的跌幅，6月时大涨约6%，因国际政治紧张局势促使避险的投资者买入黄金。
美国经济增长意外强劲盖过了疲弱的就业市场报告，带动美元上涨，在美联储公布政策声明后，美元保持涨势。
下个市场焦点将是周五公布的7月非农就业报告，预期该数据将显示美国经济在稳定复苏轨道之上。
现货银XAG=升0.2%，报每盎司20.55美元。现货铂金XPT=上涨0.1%，报每盎司1,474.40美元。现货钯金XPD=升0.02%，报每盎司875.40美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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