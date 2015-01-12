金价上涨1%至一个月高位 因股市和油价下跌

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透纽约/伦敦1月12日 - 金价周一上涨1%至一个月高位，因美元缩减涨幅和股市由升转跌，且预期美国将更审慎升息，这提振了金市投资者人气。
在亚洲交易时段，现货金升至12月10日来最高的1,235.90美元，在1956 GMT，现货金涨1%，报每盎司1,233.96美元。
美国2月期金升1.4%，收报每盎司1,232.80美元。
油价跌至2009年4月来最低，令欧美股市下跌，为黄金提供支撑。美元兑六种主要货币缩减稍早录得的升幅，也为金市助力。
“今日金价上涨的主要原因是股市整体小幅走弱，从而将部份焦点转向其他投资类别，”High Ridge Futures金属交易部主管David Meger说。
“看到资金流向债市和贵金属。”
上周五美国公布12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明，就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。
该报告令对美联储可能审慎升息的臆测增强。美联储谨慎升息，扶助黄金表现。
在2月农历新年假期前，中国买家的实货需求上升，支撑金价。
现货银涨0.4%，报每盎司16.56美元。现货铂金上扬1.1%，报每盎司1,238.00美元。现货钯金涨1.1%，报每盎司809.00美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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