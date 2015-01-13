金价在震荡交投中持稳 银价大涨

路透纽约/伦敦1月13日 - 金价周二基本持稳，在触及位于12周高位的技术阻力位后缩减涨幅，整日走势震荡，因美元重返日高附近，且油价缩减深度跌幅。

银价急升4%，至一个月高位，因担忧供应可能减少。

2006 GMT，现货金回落0.1%，报每盎司1,231.60美元。美国2月期金收涨0.1%，报每盎司1,234.40美元。

稍早，油价跌至近六年低位，导致股市和汇市大幅震荡，投资者买入黄金避险。

金价盘中触及1,243.60美元的峰值，仅略低于150日移动均线，且为10月中以来最高，后因欧洲股市转跌为升且美元从早盘低位反弹，金价回落。美国股市今日稍后走低，但未能给金价提供任何支撑。

INTL FCStone的高级商品分析师Edward Meir称今日的走势“令人费解”。

“如果股市受油价相关的不安情绪拖累颓势加剧，金价将颇具吸引力，因市场的焦虑将推升金价，”Meir称。

美元走强，仍得益于美国经济前景强于全球其他国家，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有望在年内升息。

现货银急升3%，报每盎司17.03美元，盘中一度劲扬4%，触及12月12日以来最高17.19美元，因铜价回落引发市场担忧供应可能减少。银是铜开采的副产品。

铂金价格再度回落至与黄金平价的水平，过去18个月均为溢价。现货铂金跌0.1%，报每盎司1,236.98美元。现货钯金升0.6%，报每盎司810.98美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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