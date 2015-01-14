金价触及12周高位后缩减升幅 避险买盘带动涨势

路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周三连续第二日在触及12周高位后缩减升幅，受累于稍早因股市和商品价格下跌激发的避险买盘枯竭。

全球股市大跌，上日世界银行下调今明两年全球成长预估，令市场忧虑油价回落给经济带来的裨益可能被成长疲弱和通缩威胁所抵销。

美股稍后缩减跌幅，因美国原油期货收涨逾5%，令能源股反弹，领升美国股市。

美元兑日圆触及四周低位，因12月美国零售销售跌幅创11个月来最大。

现货金升至10月中来最高的1,244美元，连续第二日在接近150日移动均线后缩减升幅。2007 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,232.36美元。

美国2月期金升0.10美元，收报每盎司1,234.50美元。

“更多是由于调整头寸。金市场已走强一段时间，而期间大部份商品市场下跌，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。

“我怀疑这是由于目前金市与其他商品市场的走势更趋一致，不是受到股市走弱所支撑。”

实货市场，在上日高位失守后，亚洲买家的态度转趋审慎。

现货银跌0.6%，报每盎司16.90美元。现货铂金由升转跌，下滑0.3%，报每盎司1,231.49美元。现货钯金大跌4.9%，报每盎司772.97美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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