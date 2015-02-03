金价下挫逾1% 因风险意愿上升提振金融市场

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周二下挫逾1%，因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升，提振股市上扬。
金价稍早受其他商品走强提振，但之后金价受压，因对黄金作为避险工具的兴致下降。
“交易商确实青睐风险意愿，而不是避险意愿，”RJO Futures高级商品交易商Phillip Streible说。
1932 GMT，现货金XAU=下跌0.9%，报每盎司1,263.80美元，稍早触及低位1,255.21美元，下跌1.5%。
美国4月期金GCv1收跌1.3%，报每盎司1,260.30美元。
全球股市上涨，且美元下跌，因希腊的消息缓解对欧元区愈发不稳定的忧虑。
希腊新政府周一不再要求减计外债，提议用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。
“有一些撤出避险资产的仓位调整动作，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说，“金价失守1,280美元，这是今年高位至上周低位的50%费波纳奇回档技术位。这将可能触动更多卖单。”
黄金支持交易基金周一有新资金流入。在纽约上市的全球最大的黄金基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量上升至2,465万盎司，为10月来最高。
其他贵金属方面，现货银XAG=上涨0.9%，报每盎司17.36美元。现货铂金XPT=升1%，报每盎司1,235.25美元。现货钯金XPD=攀升0.1%，报每盎司783.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。