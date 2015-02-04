金价缩减升幅 因油价大跌

路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周三盘中上涨1%，之后缩减升幅，因油价下跌令黄金的避险吸引力下降，中国央行下调存款准备金率以刺激经济的消息最初支撑黄金。

在美国原油库存数据公布后的一分钟内，金价挫跌超过4美元。该数据显示上周美国原油库存升至纪录高位，美国原油价格之后跌穿每桶50美元关口。

现货金升至1,271.80美元的日内高位，在2015 GMT，上涨0.5%，报每盎司1,265.66美元，在周二下跌1.2%。

“金价更多的是从上日下跌后反弹，以及在周五就业报告出炉前调整头寸，因焦点仍将是美联储在今年第三季升息的可能性，”金属交易商High Ridge Futures董事David Meger说。

美国4月期金收涨0.3%，报每盎司1,264.50美元。

中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。消息最初令金价下跌，但之后金价由跌转升。

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称支持在今后几次会议上调整‘保持耐心’措辞，为在上半年升息作准备。金市没有受梅斯特的言论影响。

美国非农就业数据将在周五公布，该报告是反映美国经济体质的重要指标。

其他贵金属方面，现货银上涨0.8%，报每盎司17.42美元。现货铂金升0.7%，报每盎司1,238.40美元。现货钯金攀升0.6%，报每盎司786.98美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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