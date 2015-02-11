金价触及一个月低位 投资者关注希腊债务磋商的进展

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走强，另外，在欧元区财长开会讨论希腊在欧元区的去留问题前，金融市场弥漫着强烈的谨慎情绪。
现货金本月迄今累积下跌近5%，因美元走强，以及对美国将升息的预期打压投资者人气。
1924 GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,220.70美元，稍早触及1月9日来最低1,218.05美元。美国4月期金收跌1%，报每盎司1,219.60美元。
欧元兑日圆盘中升至五周高位后，金价跌势加速，拖累现货金价跌穿关键支撑位1,229美元，接近50日简单移动均线和去年2月触及的低位。现货金徘徊在略高于100日移动均线的水平，这条均线被视为技术支撑位。
美元兑欧元也上扬0.2%，希腊财长出现今日举行的欧元区财长会议，并将在会上公布该国推翻撙节举措并退出国际救助的计划。
“多数市场人士处于观望态势，”INTL FCStone的分析师Ed Meir说，“希腊的情势仍很不确定，且有关乌克兰问题的磋商也在进行中。”
一乌克兰代表团消息人士称，俄罗斯、德国、法国和乌克兰的领导人周三在白俄罗斯会晤，讨论乌克兰危机解决方案，四国领导人计划签署一项支持乌克兰领土和主权完整的联合声明。
欧洲股市走低，因风险意愿回落，以及交易商关注美联储官员有关升息时机的讲话。
现货金下跌0.7%，报每盎司16.77美元。现货钯金挫0.5%，报每盎司764.72美元。现货铂金回落1%，报每盎司1,193.55美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)