金价由升转跌且连跌第四周 因希腊同欧元区财长达成协议

* 金价本周下跌逾2%

* 现货金接近1月5日来的最低水平

* 中国农历新年假期，亚洲市场流动性低

路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周五在交投震荡中由升转跌，接近七周低位，此前欧元区财长与希腊达成一致，仅将希腊救助计划四个月，金价势将连续第四周下跌。

希腊和其他欧元区国家官员称，希腊和国际金主达成协议，将希腊救助计划延长四个月，而不是希腊原先提议的六个月。

1949 GMT，现货金XAU=跌0.7%，报每盎司1,198.55美元。本周迄今，金价下挫2.5%，在周三跌至六周最低1,197.56美元。

美国4月期金GCv1收低2.70美元，报每盎司1,204.90美元。

“整体而言，金价下跌，因市场对将找到解决希腊债务问题的积极方法愈发乐观，因此对避险投资需求下降，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。

欧元兑美元EUR=升至近日内高位，因欧元区正草拟希腊救助计划。

亚洲市场交投清淡，中国和其他一些亚洲国家的市场因农历新年假期休市。

现货银XAG=下跌1.1%，报每盎司16.18美元。现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,157.75美元，稍早触及五年半最低的1,151.40美元。现货钯金XPD=跌0.6%，报每盎司779.80美元。

(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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