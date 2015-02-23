金价由升转跌且连跌第四周 因希腊同欧元区财长达成协议

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 金价本周下跌逾2%
* 现货金接近1月5日来的最低水平
* 中国农历新年假期，亚洲市场流动性低
路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周五在交投震荡中由升转跌，接近七周低位，此前欧元区财长与希腊达成一致，仅将希腊救助计划四个月，金价势将连续第四周下跌。
希腊和其他欧元区国家官员称，希腊和国际金主达成协议，将希腊救助计划延长四个月，而不是希腊原先提议的六个月。
1949 GMT，现货金XAU=跌0.7%，报每盎司1,198.55美元。本周迄今，金价下挫2.5%，在周三跌至六周最低1,197.56美元。
美国4月期金GCv1收低2.70美元，报每盎司1,204.90美元。
“整体而言，金价下跌，因市场对将找到解决希腊债务问题的积极方法愈发乐观，因此对避险投资需求下降，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。
欧元兑美元EUR=升至近日内高位，因欧元区正草拟希腊救助计划。
亚洲市场交投清淡，中国和其他一些亚洲国家的市场因农历新年假期休市。
现货银XAG=下跌1.1%，报每盎司16.18美元。现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,157.75美元，稍早触及五年半最低的1,151.40美元。现货钯金XPD=跌0.6%，报每盎司779.80美元。
(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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