金价因美元涨势暂歇而持稳 料前景疲弱

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透纽约/伦敦3月9日 - 金价周一持稳，因美元涨势暂竭和欧股下跌，但金价仍在三个月低位附近，因美国就业报告提振美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快升息的预期。
1830 GMT，现货金XAU=微升0.1%，报每盎司1,166.72美元，上日创2013年10月1日来最大单日跌幅。
美国4月期金GCv1收涨2.20美元，结算价报每盎司1,164.30美元。
“周五非农就业数据远高于预期，市场开始臆测美联储在下一次会议将不得不放弃耐心措辞，”花旗分析师David Wilson说。
美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美联储考虑在6月升息。美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个。
在触及11年半高位后，美元指数涨势暂歇。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧洲专家和希腊周三将开始讨论该国为获取紧急贷款而不得不进行的改革细节。
债务危机的不确定仍然存在，希腊可能退出欧元区，这或将提振黄金零售需求。
现货银XAG=下跌0.5%，在每盎司15.86美元，之前挫跌至两个月低位15.69美元。现货钯金XPD=升0.5%，报每盎司819.75美元。现货铂金XPT=跌1%，报每盎司1,160.15美元，之前跌至2009年7月中来最低1,142.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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