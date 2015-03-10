金价触及三个月低点 因美元上涨及美国升息预期

路透纽约/伦敦3月10日 - 金价周二跌至三个月低点，因美元升至近12年最高，且对美国年中升息的预期重燃。

1809 GMT，现货金XAU=跌0.4%，报每盎司1,161.55美元，盘中触及12月1日来最低的1,155.60美元。

美国4月期金GCv1收挫6.40美元，结算价报每盎司1,160.10美元。

现货铂金XPT=跌至2009年7月来最低的1,124美元，自年初以来下挫6.3%，因预期汽车行业需求降低以及铂金供应增加。

金价仍将承压，“因对美联储可能很快将升息的预期升温，”券商AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

上周五美国公布的非农就业数据强劲，提振对美联储将在年中开始升息的预期。

达拉斯联储总裁费希尔周一表示，美联储应迅速结束宽松货币政策。

美元指数.DXY攀升至2003年9月来最高，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

现货银XAG=下跌1%，至两个月低点15.57美元，之后收复部分失地，报15.64美元。现货钯金XPD=大跌2.4%，报每盎司800.75美元，为1月29日来最大单日跌幅。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。