金价触及三个月低点 因美元上涨及美国升息预期

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透纽约/伦敦3月10日 - 金价周二跌至三个月低点，因美元升至近12年最高，且对美国年中升息的预期重燃。
1809 GMT，现货金XAU=跌0.4%，报每盎司1,161.55美元，盘中触及12月1日来最低的1,155.60美元。
美国4月期金GCv1收挫6.40美元，结算价报每盎司1,160.10美元。
现货铂金XPT=跌至2009年7月来最低的1,124美元，自年初以来下挫6.3%，因预期汽车行业需求降低以及铂金供应增加。
金价仍将承压，“因对美联储可能很快将升息的预期升温，”券商AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
上周五美国公布的非农就业数据强劲，提振对美联储将在年中开始升息的预期。
达拉斯联储总裁费希尔周一表示，美联储应迅速结束宽松货币政策。
美元指数.DXY攀升至2003年9月来最高，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。
现货银XAG=下跌1%，至两个月低点15.57美元，之后收复部分失地，报15.64美元。现货钯金XPD=大跌2.4%，报每盎司800.75美元，为1月29日来最大单日跌幅。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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