金价触及三个月低位 因美元和股市攀升

路透纽约/伦敦3月11日 - 金价周三下跌超过1%，触及逾三个月最低，且很可能连跌第八日，因美元走强，以及美国将升息的预期限制对黄金的需求。

现货金XAU=稍早下跌1.1%，至12月1日以来最低1,147.10美元，后缩减跌幅，1835 GMT，回落0.7%，报每盎司1,153.10美元。

美国4月期金GCcv1跌9.50美元，收报每盎司1,150.60美元。

“主要是受美元强势拖累，因以欧元计算的金价仍然很高，”黄金交易商GoldCore Ltd的研究部董事Mark O'Byrne表示。

以欧元计算的现货金价XAUEUR=R位于一个月高位附近。

O'Byrne还表示，技术性卖盘也扶助打压金价，金价在跌穿1,150美元后，1,130美元将是下一个支撑位。

交易商称，黄金下午的定盘价为1,150美元，为四个月来最低。

黄金的疲弱表现波及其他贵金属，其中铂金XPT=受创最重，价格跌至2009年7月以来最低1,109.50美元。

另外，美国上周五公布的非农就业报告强于预期，重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年中升息的预期，这也打压金市。

欧洲股市在昨日大跌后反弹也令金价承压。

交易商称，金价在跌至数月低位后吸引了部分亚洲低吸买盘。

中国黄金价格较伦敦的全球基准价格每盎司高出约5美元，暗示买兴高涨。

现货银XAG=急跌2.2%，至三个月低位15.26美元。现货钯金XPD=回落1.4%，报每盎司789.47美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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