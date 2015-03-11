金价触及三个月低位 因美元和股市攀升

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约/伦敦3月11日 - 金价周三下跌超过1%，触及逾三个月最低，且很可能连跌第八日，因美元走强，以及美国将升息的预期限制对黄金的需求。
现货金XAU=稍早下跌1.1%，至12月1日以来最低1,147.10美元，后缩减跌幅，1835 GMT，回落0.7%，报每盎司1,153.10美元。
美国4月期金GCcv1跌9.50美元，收报每盎司1,150.60美元。
“主要是受美元强势拖累，因以欧元计算的金价仍然很高，”黄金交易商GoldCore Ltd的研究部董事Mark O'Byrne表示。
以欧元计算的现货金价XAUEUR=R位于一个月高位附近。
O'Byrne还表示，技术性卖盘也扶助打压金价，金价在跌穿1,150美元后，1,130美元将是下一个支撑位。
交易商称，黄金下午的定盘价为1,150美元，为四个月来最低。
黄金的疲弱表现波及其他贵金属，其中铂金XPT=受创最重，价格跌至2009年7月以来最低1,109.50美元。
另外，美国上周五公布的非农就业报告强于预期，重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年中升息的预期，这也打压金市。
欧洲股市在昨日大跌后反弹也令金价承压。
交易商称，金价在跌至数月低位后吸引了部分亚洲低吸买盘。
中国黄金价格较伦敦的全球基准价格每盎司高出约5美元，暗示买兴高涨。
现货银XAG=急跌2.2%，至三个月低位15.26美元。现货钯金XPD=回落1.4%，报每盎司789.47美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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