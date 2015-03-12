金价连跌八日后回稳 因美元下滑

路透纽约/伦敦3月12日 - 金价周四回稳，结束八日连跌，因美元从12年高位回落，但对美国可能较早，而不是推迟升息的臆测仍令金价承压。

纽约汇市盘初，在美国公布2月零售销售意外下滑后，美元从高位回撤。

1823 GMT，现货金微升0.05%，报1,154.65美元，美国4月期金升1.30美元，收报每盎司1,151.90美元。稍早，现货金触及1,166.30美元高位，但在美股开高后回软。

金价周三跌至12月1日以来最低1,147.10美元，连跌八日，为2009年3月来最长跌势。

现货铂金触及五年半低点1,108.50美元。

“今晨的零售销售数据逊于预期，令市场对美联储升息的时机产生了一些质疑，昨天许多投资人还原本认为肯定会在6月升息，”道明证券全球金属销售部门董事兼主管Steve Scacalossi表示。

现货银升0.5%，至15.54美元。现货钯金升0.1%，报每盎司787.70美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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