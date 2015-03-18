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国际财经 | 2015年 3月 19日 星期四 07:15 BJT

金价上扬 此前美联储称对美国经济成长前景谨慎

路透纽约/伦敦3月18日 - 金价周三大涨逾2%，势将录得1月来最大单日升幅，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)对美国经济成长前景更为谨慎，美元大跌。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

1835 GMT，现货金XAU=升1.6%，报1,166.90美元，盘中一度大涨2.2%，触及1,173.40美元的3月9日来最高。

在联储发布声明前，美国4月期金GCcv1结算价升0.3%，收报每盎司1,151.30美元。

交易商表示，声明发布后，美元指数.DXY大跌1.5%，扶助支撑金价。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量在周二减少0.4%，至747.98吨。

现货银XAG=大涨2.3%，至15.86美元。现货钯金XPD=升1.5%，报每盎司771.97美元。现货铂金XPT=攀升1.6%，报1,110.00美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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